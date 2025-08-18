Zo behandelen Peter en David deze keer weer de soap rond de blokkeringen van betalingen op Steam. Deze keer zijn het de banken die betalingen van Steam niet meer toelaten en deze keer voor geen enkele game, omdat Steam stoute games in zijn store zou hebben staan.

Ook wordt behandeld wat wij vinden van de Alien: Earth. Deze serie is nu te bekijken op Disney Plus en Peter en David waren beide positief verrast over de kwaliteit.