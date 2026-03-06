In een officiële verklaring aan The New York Times reageerde woordvoerder Sravanthi Dev:

"We are aware of recent social content that includes imagery associated with our brand. We were not involved in its creation or distribution, and no permission was granted for the use of our intellectual property. Our mission is to bring the world together, and that mission is not affiliated with any political viewpoint or agenda."

Of The Pokémon Company International deze keer juridische stappen zal ondernemen tegen het Witte Huis is nog onduidelijk. Daarnaast is het niet de eerste keer dat het bedrijf een verklaring afgeeft om de Trump-administratie duidelijk te maken dat er geen toestemming is gegeven om het intellectuele eigendom te gebruiken.

Vorig jaar werd er nog een video gedeeld waarin te zien was hoe medewerkers van U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Amerikanen aanhouden terwijl het Pokémon-themalied op de achtergrond te horen was.