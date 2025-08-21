Zo maken ze bekend dat de game vanaf dag een beschikbaar zal zijn voor Xbox Game Pass. Waarmee ze Xbox, volgens eigen zeggen, net iets meer "Gnomely" maken. Verder hebben ze een nieuwe trailer onthult die iets meer laat zien van de snuisterijen die je kunt verzamelen in de game. Hier hebben ze eerder al iets over laten vallen, waarbij ze aangegeven hebben dat je zaken vrij kunt spelen om in je homebase te zetten. Deze trailer laat hier wat meer van zien. Zo zie je dat bepaalde dingen die je schoonmaakt in een level als een soort aandenken in je kast kunnen worden gezet. Dus het zijn niet alleen meubels en andere items die je homebase mooi aan gaan kleden. Maar om te zien hoe het eindresultaat er daadwerkelijk uit gaat zien, zullen we toch nog even moeten wachten tot de herfstbladeren weer van de bomen vallen.