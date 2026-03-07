Wie nu al begint te zuchten omdat weer een game waar ze op zaten te wachten wordt uitgesteld, heeft geluk. PRAGMATA gaat namelijk niet later verschijnen, maar juist eerder! De release date is verschoven van 24 april naar 17 april, zodat gamers wereldwijd een weekje eerder met de titel aan de slag mogen.

Wij mochten de game vorig jaar al spelen tijdens een speciaal evenement van NVIDIA en ondergetekende was toen best wel onder de indruk van wat die daar mocht aanschouwen. Dat spel nu eerder komt, is wat mij betreft dan ook enkel goed nieuws.