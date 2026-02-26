Marathon is de nieuwe game van Halo en Destiny-ontwikkelaar Bungie. Het is een extraction shooter die uit zal enkele dagen later uitkomen op 5 maart. De test is beschikbaar voor Steam, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Het is de bedoeling dat jij je gedraagt als een gewone speler die het spel speelt. Log in, ga spelen, sluit de game af. Je zult zo min mogelijk gelimiteerd worden tijdens de test. Zo is de game cross-play, zodat je met je vrienden kan spelen die op een ander platform gamen.

Wel waarschuwt Bungie dat het een stress test is. Dit betekent dat het mogelijk is dat je tijdens drukke momenten in wachtrijen komt om in te loggen of dat servers voor korte tijd in onderhoud gaan. Ook zijn foutmeldingen en bugs niet uit te sluiten.

Voor de server slam zijn er twee zones van TAU Ceti V beschikbaar gesteld, namelijk Perimeter en Dire Marsh. Je kunt contracten van vijf facties aannemen, namelijk CyberAcme, NuCaloric, Traxus, MIDA, en Arachne. Voor iedere factie waar je iets voor doet krijg je punten.

Het is een druk weekend voor gratis evenementen en games. Met Steam Next Fest, de playtest voor Horizon Hunters Gathering en dan nu ook de server slam van Marathon is er een hoop te doen waar je niet voor hoeft te betalen.

Om toch een idee te geven wat je van de game kunt verwachten heb ik de recent uitgekomen launch trailer toegevoegd an dit artikel. Veel kijk- en speelplezier.