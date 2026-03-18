Het hing al een tijdje in de lucht. Op 27 februari kondigde Sony aan dat er een grote update zou komen voor PSSR. Met PSSR 2 zouden een aantal aanzienlijke verbeteringen worden gemaakt met de upscaling techniek van Sony.

Op 16 maart kondigde ze aan dat PSSR 2 ook werkelijk uitgerold zou worden voor iedere PlayStation 5 pro. Een aantal belangrijke verbeteringen zijn te vinden in de image reconstruction, motion stability en niet onbelangrijk is dat er meer flexibiliteit is voor de ontwikkelaars om de performance van hun game met deze techniek te verbeteren.

Met deze update is ook direct aangekondigd dat er diverse games zijn die gebruik zullen maken van de update. Zo zullen Silent Hill f, Monster Hunter Wilds, Final Fantasy VII Rebirth en Crimson Desert gebruik maken van de voordelen van deze geüpdate versie.

Silent Hill f laat inmiddels graag zien wat de verbeteringen zijn in een korte video.