Nadat Punch werd verstootten, ontfermden de verzorgers van de dierentuin zich over het ventje. Maar omdat zij er ook niet elk moment van de dag kunnen zijn, gaven ze hem een knuffelaap van IKEA waar die zich aan kon hechten. Dit hielp enigszins, getuige het feit dat punch en de knuffel nooit ver van elkaar verwijderd zijn, maar het maakte hem niet populairder in de groep, getuige de virale video van Punch die afgeranseld wordt door een oudere makaak en in angst terug naar zijn knuffeltje vlucht.

Iemand die zich dit duidelijk ook aantrok, was Richie Branson, een ontwikkelaar die voorheen bij Epic Games werkte. Hij ontwikkelde in zijn vrije tijd een game genaamd Zoo Fighter, een simpel browser-spelletje waarin jij je als Punch moet verweren tegen honderd makaken die je proberen aan te vallen, met als einddoel om uit de dierentuin te ontsnappen en naar een natuurreservaat te gaan.

Je kunt stellen dat dit gewoon een kwestie is van een happy end, maar dat Branson ook een statement wil maken dat een natuurreservaat natuurlijker is dan een dierentuin wordt onderstreept doordat je de game je probeert door te verwijzen naar een nabijgelegen natuurreservaat dat je kan steunen met financiële bijdragen.

Normaliter ben ik persoonlijk geen fan van politieke of activistische boodschappen in mijn games. Maar voor die schattige kleine Punch maakt ondergetekende een uitzondering. Je kunt het spel hier spelen.