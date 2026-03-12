Want VOID Interactive heeft vandaag de Boiling Point DLC uitgebracht. Bij deze DLC zitten onder andere drie nieuwe missies die in het teken staan van een terroristische organisatie inbegrepen. Daarnaast zijn er ook drie nieuwe wapens toegevoegd. Voor spelers die de deluxe edition van Ready or Not of de Season Pass hebben gekocht, is Boiling Point gratis. De DLC is ook los verkrijgbaar voor €9,99 op de consoles en €9,75 voor de PC-versie.

Ready or Not is verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC.