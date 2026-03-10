Replaced is een 2.5D Cinematic Action Platformer in een cyperpunkthema met een pixel artsyle en komt op 14 april uit. In de game speel je als R.E.A.C.H., een A.I. gevangen in een menselijk lichaam, tegen zijn wil. Dat is overigens wel vaker het geval als je ergens gevangen zit, maar dat terzijde. De game is, zoals gezegd, een platformer en je vecht, klimt en bovenal ren je je een weg door met neon verlichte straten in een alternatieve versie van de jaren 80. Dit doe je terwijl je met zowel close- als ranged combat je vijanden van je afschud. Dankzij het cyberpunkthema zal er van alles te upgraden zijn aan zowel je lichaam als geest, wat voor een A.I. die wil ontsnappen uit zijn vleselijke gevangenis, natuurlijk een geschenk uit de hemel is.

Hoe spectaculair de game is kun je alvast zien in de onderstaande release date trailer. Replaced komt dus op 14 april uit voor de PC en Xbox Series X|S.