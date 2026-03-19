Wie kijkt op Metacritic of Opencritic ziet dat Crimson Desert, de nieuwe game van Pearl Abyss, het lang niet slecht doet. Gemiddeld krijgt de game 79 punten en dat is tegen de acht aan, wat meer dan redelijk is.

Hier en daar krijgt de game heel veel lof. Zo vertelt IGN Benelux dat de game een gigantisch en prachtige openwereld heeft met uitdagende boss fights goede puzzles. Ook COGconnected is over het algemeen genomen lovend. Zij vinden ook het design van de open wereld prachtig. Hoewel de game niet perfect is en het af en toe een wonder lijkt dat het niet instort door de hoeveelheid gameplay die het biedt, blijft het een zeer interessante game, aldus de review.

Er zijn echter ook negatieve geluiden. TheGamer vertelt dat deze game zeer ambitieus is, maar er zijn teveel onderdelen die niet met elkaar aansluiten en daardoor voelt de game op momenten gebrekkig aan. Ook EuroGamer is niet enthousiast. Zij vertellen dat er een grote hoeveelheid MMO-achtige activiteiten zijn die zorgen voor een prachtige echtheid, maar het is een game zonder karakter en is weinig charmant.

Het zal aan de gamer zijn welke review ze opvolgen en of zij bereid zijn te betalen voor deze game met de reviews die er zijn. Er is zeer veel variatie en het zal dan ook vooral uitmaken wat bij de speler in de smaak valt.

Een maand geleden kwam er een demonstratie van deze game uit waarin werd laten zien hoe een deel van de map eruit komt te zien. Persoonlijk vind ik het er in ieder geval erg indrukwekkend uitzien en daar zijn de reviews het allemaal, bijna unaniem, over eens.