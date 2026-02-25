De jongste poging komt van een solo-ontwikkelaar genaamd John, welke na vier jaar hard werken Rise of Piracy in Steam Early Access heeft gelanceerd met behulp van uitgever MicroProse Software. De game wordt beschreven als een mix van actie, avontuur en strategie, en kijkend naar de launch trailer, zien we inderdaad deze aspecten allen terugkomen.

Tegelijkertijd blijft Early Access natuurlijk Early Access en wordt je gevraagd om een game te kopen die feitelijk nog niet af is. Sommige gamers zijn daar huiverig voor en willen daarom minder snel hun portemonnee trekken. John maakt daarom de deal net iets verleidelijker met een launch-korting van 10% op Steam, welke de prijs doet dalen van € 13,29 naar € 11,96. Je hebt tot 3 maart om ervan te profiteren.