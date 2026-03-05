Als verklaring voor de screenshots hadden de posters allerlei redenen; van een bevriende persoon die bij Rockstar zou werken, tot het hacken van de ontwikkelaar. Maar dat zoveel mensen tegelijkertijd via verschillende kanalen toegang zouden krijgen, is desondanks niet realistisch. Bovendien zou je behoorlijk dom moeten zijn om openlijk te adverteren dat je vriend iets lekt van zijn werkgever of dat je een hacker bent. De waarheid is daarom een stuk simpeler en daarmee ook saaier.

Eerder wisten we al te melden dat Rockstar de title ID's van Grand Theft Auto VI heeft toegevoegd aan de database van PSN, vermoedelijk omdat het spoedig pre-orders gaat accepteren. En door die te benutten, kon via het rommelen met de console de game worden weergegeven in je recent gespeelde titels. Dus hoewel deze individuen het konden laten lijken alsof ze GTA6 al aan het spelen waren, hebben ze de game nooit daadwerkelijk in handen gehad. Hetzelfde geldt voor de screenshots van gameplay, welke komen uit recent gelekte footage met hier en daar bewerkingen.

Zoals gezegd, heeft Rockstar ingegrepen nadat de social media posts viral gingen. De title ID's zijn gewijzigd of verwijderd, dan wel beter afgeschermd om dergelijk misbruik te voorkomen. De gelekte beelden staan daarentegen wel nog online, al is dat ook dweilen met de kraan open. Immers: eens iets op het internet staat...

Betreffende de reden voor deze ongein, hoeven we enkel logisch te redenen. De personen die dit hebben gedaan, wilde wat internetpunten scoren, dan wel een extra volgers op hun social media. Al heeft dit hun onder de streep vermoedelijk meer kwaad dan goed gedaan.