Spelers kunnen in de display-instellingen nu kiezen uit twee opties: Prioritize Visuals en Prioritize Performance. Die laatste introduceert een 60fps-modus, waardoor het spel er veel soepeler uitziet. Bethesda Game Studios heeft nog niet gespecificeerd welke grafische instellingen zijn verlaagd om de hogere framerate mogelijk te maken. Gebruikers op Reddit melden dat het gras minder gedetailleerd is en dat objecten in de verte minder scherp worden weergegeven.

De Visuals-modus laat het spel draaien zoals voorheen. In de eerdere versie ontbrak een framelock, waardoor de framerate vaak schommelde. Nu is een 30fps-limiet toegevoegd, wat zorgt voor een stabielere ervaring.

Naast de mogelijkheid om te wisselen tussen Visuals en Performance bevat de update ook diverse optimalisaties en meerdere bugfixes.