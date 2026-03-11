Om de game solo te kunnen spelen is het mogelijk om als Rook te gaan. In dit geval ga je helemaal alleen de wereld in, zodat je proviant op kan slaan voor het echte werk. Het is echter niet zo dat je helemaal alleen bent. De vele NPC's die je het leven zuur kunnen maken zijn er ook gewoon.

Spelers die als Rook de game spelen, kregen in het verleden minder Faction reputation. Dit is echter nu weggehaald, zodat alles wat eerlijker verloopt en ook spelers met de kwaliteiten van de schrijver van dit artikel ook een kans hebben om missies te kunnen behalen en hiervoor beloond te worden.

Ook zijn de vijanden van de UESC een klein beetje minder sterk gemaakt. Verder zijn er nog wat andere bugs weggewerkt. Free sponsored kits krijgen tevens ook wat extra ammo, omdat er veel klachten waren over de lage hoeveelheden die je kreeg. Je hebt al niks en moet het dan ook doen met te weinig kogels.

Marathon is sinds vorige week uitgekomen. Ze brachten een meer dan redelijke cinematografische trailer uit. Deze kun je hieronder bekijken.