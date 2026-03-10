De test houdt in dat dezelfde games tegen verschillende prijzen getoond worden aan verschillende gebruikers. Daarbij zijn kortingen tot bijna 28 procent te verkrijgen. Het experiment begon met zo’n vijftig games in dertig regio’s, maar werd uitgebreid naar zo'n 190 spellen in meer dan zeventig regio’s. De games die daarbij getest worden zijn Sony’s eigen titels, waaronder Spider-Man 2, God of War Ragnarök en Gran Turismo 7.

Naar verluidt heeft Sony gebruikers in twee groepen ingedeeld. De controlegroep, die de normale prijzen krijgt te zien, en de testgroep, die verschillende prijzen zien. PSprices viel de test op doordat zij vreemde prijzen zagen met experiment-ID’s. Zij lieten het volgende weten: "Het systeem detecteerde bijzondere prijsstructuren met daarin experiment-ID’s (IPT_PILOT, IPT_OPR_TESTING) in PlayStation API-responses,". Volgens de bron zouden alle grote markten onderdeel uitmaken van dit experiment, behalve Japan.

Sony heeft nog niet officieel gereageerd op deze beweringen.