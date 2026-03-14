Dan is er echter Delfos, een planeet die in een nieuwe teaser omringd is door een nieuwe hazard die iedereen dood die er te dichtbij komt. Dat kan gewoon onschuldig zijn, zoals de ringen van Saturnus vol stukken ruimtesteen, maar de community is al volop aan het speculeren dat de planeet meer herbergt en dat je creatief moet worden om het te kunnen bereiken. Update 2.2, welke 23 maart verschijnt, belooft dus interessante taferelen op te gaan leveren.
Space Engineers 2 teaset gevaarlijke hazard voor Delfos
En natuurlijk wil iedereen er nu heen
Zoals iedereen die ook maar een beetje over het heelal weet je zal vertellen, is niet elke planeet er een die je kunt bezoeken. Sommige zijn gasreuzen, andere ijskoud of juist snikheet, gevuld met straling of zuur, en ga zo maar verder. Dat niet elke locatie in Space Engineers 2 te bezoeken is, is daarom niet verrassend.
