De spectaculaire trailer van Onimusha: Way of the Sword, die tijdens Opening Live Night werd getoond, is meer dan anderhalve minuut en geeft ons een kijkje in wat de game precies is. Bekijk hem hieronder.
Spectaculaire trailer van Onimusha: Way of the Sword ziet het levenslicht
Een release date is er echter nog niet
Door Stefan van den Broek
Binnenkort hebben PlayStation 5-, Xbox Series- en/of PC-bezitter weer een titel om naar uit te kijken, want hoewel er nog geen release date is, is er wel een nieuwe trailer voor Onimusha: Way of the Sword.
