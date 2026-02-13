Tijdens de State of Play 2026 van afgelopen donderdag werden nieuwe beelden getoond van Mina the Hollower. Uit deze beelden is heel duidelijk te zien wat je eigenlijk al kan verwachten, deze game wordt niet eenvoudig.

Mina is een muis die als missie heeft om een vervloekt eiland te redden. En wie de trailer heeft gezien kan tot de conclusie komen dat er een hoop is om te redden, maar dat dit niet zomaar gebeurd. Van kleine vervelende vijanden tot overdreven grote eindbazen: het zit allemaal in deze game.

De ontwikkelaars bij Yacht Club Games noemen het vooral een ode aan de handhelds van weleer. Helaas heeft de PlayStation niet echt een handheld van de afgelopen jaren, maar zou het niet gaaf zijn als hij alsnog uitkomt op de PlayStation Vita. Dit zal echter niet het geval zijn, want hij is alleen aangekondigd voor de PlayStation 5 in de State of Play.

Zoals gebruikelijk in de showcases van Sony is dit een verdraaide waarheid. De game zal ook uit worden gebracht op de Nintendo Switch, Xbox en op de PC. Wanneer hij uitkomt is nog niet bekend, maar het zal ergens dit voorjaar zijn.