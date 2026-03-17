John Buckley, de publishing director bij de studio, gaf tijdens een interview dat werd afgenomen door Gamesradar op de Game Developers Conference 2026 aan dat spelers “geshockeerd zullen zijn”. Hij doelt dan op de omvang van de update, die volgens hem voor iedere speler iets moet bieden.

Buckley liet optekenen dat de game voor elke speler wat heeft, maar dat men met versie 1.0 het grote publiek wil aanspreken. “We hopen dat Palworld 1.0 iets biedt voor iedereen, een wereld waarin je jezelf volledig kunt verliezen.”, aldus Buckley.

Er werd in het interview aangegeven dat vrijwel elk aspect van de game wordt verbeterd of uitgebreid met de update. De ontwikkelaar raad spelers daarom aan om opnieuw te beginnen vanwege de grote veranderingen. “Alles gaat veranderen, van begin tot eind,” liet hij optekenen, maar je kunt uiteraard verder spelen met je bestaande personage. Concrete details omtrent de update zijn er echter nog niet.

Na de release van versie 1.0 heeft Pocketpair geen plannen om het spel nog jarenlang van updates en uitbreidingen te voorzien. Volgens Buckley is dat simpelweg niet realistisch.

Palworld is beschikbaar op PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series en PC.