We schrijven vandaag niet over nóg een vreemde toevoeging aan die lijst, stel je voor dat 2B als karakter voor Grand Theft Auto VI wordt onthuld, maar over een daadwerkelijke teaser van een nieuwe game. Specifiek een teaser die aan het eind van een stream opdook die werd georganiseerd ter ere van de negende verjaardag van Automata.

De teaser zelf was behoorlijk nietszeggend, een zwarte achtergrond met de tekst NieR: Automata to be continued..., maar het is genoeg om de fanbase in rep en roer te brengen. Zelfs Geoff Keighley deelde het op social media, dus misschien dat we iets gaan zien tijdens Summer Game Fest, gamescom of The Game Awards (die kerel heeft ook echt zijn vinger in elke pap).