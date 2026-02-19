De action-adventure horror game combineert actie en exploration met stealth gameplay en het oplossen van puzzels. Daarbij kruip je in de huid van Benjamin. Een jonge jongen die samen met zijn familie, allemaal uitvinders, aan boord van Endeavor’ woont, een groot steampunk-luchtschip. Aan jou de taak om jezelf, je familie en de rest van de wereld te redden van een vreemde sekte, die aan boord van het schip zijn geraakt.

Hoewel je gescheiden raakt van je familie sta je er niet alleen voor, want je krijgt hulp van je reusachtige bondgenoot. Een heuse robot met de naam Talus.

Bekijk hieronder de officiële gameplay trailer van They Will Come.