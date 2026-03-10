Het lijkt erop dat ontwikkelaar Teyon na dik twintig jaar stilte de licentie van deze IP heeft weten te bemachtigen, want men werkt aan een nieuw deel. Dat hebben ze niet officieel bekendgemaakt, noch heeft een insider het gelekt. In plaats daarvan heeft iemand intern een nogal grove fout gemaakt.

Wie namelijk na 6 maart zijn versie van RoboCop: Rogue City op Steam heeft geüpdatet en daarna heeft gestart, werd niet begroet door de iconische Murphy, maar een startscherm met daarom de titel Hunter: The Reckoning. Ditzelfde zagen we ook terugkomen in de files, waar RoboCop.exe en bijbehorende files werden vervangen door Hunter.exe en bijpassende bestanden.

Zoals je kunt verwachten, werd een dergelijke fout snel opgemerkt en gecorrigeerd, maar toen was het kwaad al geschiet. Screenshots gingen rond op social media en daarmee is een nieuwe Hunter: The Reckoning feitelijk een publiek geheim geworden. Nu is het de vraag wanneer een échte onthulling gaat komen en wat het voor een spel gaat worden. Is het bijvoorbeeld een remake van de originele game van High Voltage? Een reboot van de videogame-serie? Of een echt vierde deel? De tijd zal het leren.