Deze game van voormalig Overwatch-boegbeeld Jeff Kaplan heeft zich vannacht voor het eerst laten zien met een gameplay trailer. Hierin zien we hoe gunplay gaat werken, hoe groot de wereld is en dat de game ook elementen heeft die de RDR-serie (toe nu toe) niet heeft. Denk aan het zelf bouwen van een huis.

Dit is dan ook indicatief voor het grootste verschil tussen de series: The Legend of California is een survival game is het Wilde Westen, geen action-adventure. Niet enkel dat, maar het is een online survival game, dus waarschijnlijk moet je vechten met andere spelers voor een beperkte hoeveelheid resources. Dat is echter een aanname op basis van de op dit moment beschikbare informatie.

Wil jij meer zekerheid over wat je wel en juist niet in het spel gaat vinden? Dat kan! The Legend of California zal spoedig een playtest organiseren en je kunt je nu daarvoor inschrijven op Steam.