Als je in beverbouwer Timberborn niet alles met de pootjes wil doen, kun je in de 1.0 release die komende week verschijnt de boel gaan automatiseren. Zo heeft Mechanistry bekendgemaakt middels een gloednieuwe trailer waarin het tentoon wordt gesteld.

Deze feature komt niet zomaar uit de lucht vallen, want al in Early Access hadden spelers massaal eerdergenoemd punt bereikt, waardoor ze constant van hot naar her moesten gaan om van alles te checken. Niet handig wanneer je snel moet handelen vanwege een of ander gevaar, dus vroegen ze al tijden om deze toevoeging. Diezelfde spelers zullen dus blij zijn dat ze hun harde werk nu beter kunnen beschermen dan ooit.