Deze demo geeft spelers de kans om kennis te maken met de kleurrijke wereld die ontwikkelaar Brownies heeft gecreëerd. Het team bestaat uit voormalige oprichters van Brownie Brown (nu Nintendo's 1-UP Studio) die eerder werkten aan geliefde titels als Mother 3 en de Mana-serie. Hun ervaring is duidelijk terug te zien in de visuele stijl en gameplay van dit nieuwe avontuur.

In de demo kunnen spelers het proloogstuk doorspelen met vier van de acht speelbare Guardians: Rekka, Shigin, Origami en Nishiki. Elk personage heeft zijn eigen vechtstijl en zwaardenset waardoor elke combinatie van twee Guardians uniek aanvoelt tijdens het verkennen van de kleurrijke dungeons.

Shinju Village fungeert als centrale hub waar spelers tussen missies door kunnen vertoeven. Hier kunnen ze hun zwaarden versterken bij de smid, vechttechnieken oefenen in de dojo of meer leren over de rijke geschiedenis van Towa's wereld door met dorpsbewoners te praten. Deze sociale elementen voegen een welkome diepgang toe aan wat anders een pure actiegame zou zijn.

Naast de demo-release heeft Bandai Namco ook een nieuwe Guardian-trailer uitgebracht die zich focust op Bampuku en Mutsumi, twee Shiba Inu broer en zus die hebben gezworen Shinju Village te beschermen. De trailer benadrukt welke offers zij bereid zijn te maken om de wereld te redden en geeft een glimp van de emotionele verhaallijnen die door het spel verweven zijn.

Het is belangrijk om te weten dat voortgang uit de demo niet kan worden overgezet naar de volledige game en online multiplayer is niet beschikbaar in deze versie. Toch biedt de demo genoeg content om een goede indruk te krijgen van wat spelers kunnen verwachten wanneer het volledige spel verschijnt.