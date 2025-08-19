De game speelt zich af in Frankrijk tijdens de Franse Revolutie en heeft een eerste persoonsaanzicht. De game wordt daarnaast beschreven als een first-person soulslike game. Dus dat betekent dat doodgaan iets is wat vaak zal gebeuren, maar je zal er waarschijnlijk ook beter door worden.



Meer informatie over de game is nog niet bekend, behalve dat de game in 2026 moet uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC