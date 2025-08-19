De game moet nu verschijnen op 21 oktober. Oorspronkelijk zou de game al in 2020 verschijnen, maar nu moet het dan toch echt zover zijn. Het verhaal van Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 hangt er vanaf of jij als speler in staat bent om de mensheid te blijven laten geloven dat vampiers niet bestaan. Ondertussen is er een bloedige oorlog tussen diverse vampieren facties.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 verschijnt op PlayStation 5, Xbox Series en PC.