In een artikel van Eurogamer is te lezen dat er veel klachten zijn die gaan over crashes, vastlopers en problemen met savegames. Sommige gamers gaan zo ver om de game 'onspeelbaar' te noemen.

Een goed voorbeeld is een subreddit van een gebruiker die omschrijft waar hij tegenaan loopt. Hij vertelt dat de game iedere twee minuten crasht. Het verwijderen van saves en het aanpassen van de performance hielp niets. Ook het verwijderen en opnieuw installeren van de game zorgde niet voor de gewenste verbetering.

De meest voor de hand liggende reactie volgt echter wel. Je kunt heel erg klagen op Reddit over een game die niet goed werkt, maar je kunt beter naar de site van Bethesda en dit melden bij de ontwikkelaars van de game.

In de podcast die ik voor deze week heb opgenomen met David wordt de PlayStation 5-versie van Starfield uitgebreid besproken. Hier meldt mijn grote podcastvriend niet dat hij veel crashes heeft ervaren en heeft hij er totaal geen probleem mee. Niet iedereen heeft dan ook de problemen met deze game die wel worden gemeld.

Behalve dat Bethesda verwijst naar de support-afdeling van de ontwikkelaar, hebben ze nog niet officieel gereageerd op de gemelde problemen. Er is een day one patch uitgekomen, maar kennelijk lost die voor de gedupeerden niet veel op.

Ik heb de eer gehad twee reviews voor deze game te mogen schrijven. Voor de PC-versie van Starfield en voor de DLC Shattered Space. Ik was vrij positief over de game en heb er zeker van genoten, maar het heeft wel een aantal nadelen, zoals de constante laadschermen die maar tevoorschijn blijven komen. Voor mensen die meer willen zien van de game: je kunt onderstaande trailer bekijken.