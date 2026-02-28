De recente verkoopcijfers van Nintendo tonen sterk momentum voor zowel de vorige als de huidige generatie. Terwijl de Nintendo Switch 2 wereldwijd 17,37 miljoen exemplaren heeft verkocht, blijft de originele Switch de koploper met 155,37 miljoen verkochte stuks.

Naast de hardwarecijfers zijn ook bijgewerkte verkoopcijfers bekendgemaakt van verschillende first-partytitels voor de Switch- en Switch 2-platformen. Zo staat Mario Kart 8 bovenaan de lijst, gevolgd door Animal Crossing: New Horizons op de tweede plaats en Super Smash Bros. Ultimate op de derde plaats.

Dat de originele Switch het nog steeds zo goed doet, heeft verschillende redenen. Zo is de console betaalbaar, beschikt hij over een groot aanbod aan games en richt hij zich op twee doelgroepen: gamers die graag op een thuisconsole spelen en mensen die liever een handheld gebruiken.

Wat is volgens jullie de reden dat de originele Switch nog steeds de koploper is?