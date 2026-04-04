Nu lijkt het er echter op dat we dit tijdsvak wel eens drastisch zouden kunnen gaan inkrimpen door een lek vanuit wel heel onverwachte hoek: Funko Pop! Of om specifiek te zijn The Scarlet Joker, een lekker die zich volledig toelegt op alles rondom de koddige poppetjes.

Volgens de lekker zal de eerste golf Persona 4: Revival Funko's verschijnen in het eerste kwartaal van 2027 en inspelen op de release van de game. Fans kunnen dan uitkijken naar de vier leden van het originele onderzoeksteam: Yu, Yosuke, Chie en natuurlijk Teddie. Als dit juist is, valt het netjes in eerdergenoemd fiscaal jaar en zou het ook mooi inspelen op de dertigste verjaardag van de franchise, welke eind september wordt gevierd. Als Atlus daar nieuw Persona-nieuws deelt en het gebruikt als een startpunt om hype op te bouwen, is een release vier tot zes maanden later conform een vrij standaard patroon van de uitgever. Persona 3: Reload werd bijvoorbeeld van een release date voorzien in augustus 2023 en verscheen uiteindelijk op 2 februari het jaar erna.

Echter zelfs met al deze argumenten, is een release date of zelfs release window voor Persona 4: Revival verre van bevestigd. Het bewijs is, op zijn best, indirect. Het is dus wachten op een officiële aankondiging van SEGA en Atlus zelf, waarbij zoals gezegd de viering een inkoppertje is. Het zou ons echter ook niet verbazen als de Xbox Games Showcase van 7 juni ervoor wordt gebruikt.