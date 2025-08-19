Dit keer maakt hij geen point-and-clickgame, maar een roguelike-game, maar doet het toch allemaal net iets anders dan andere roguelike-games. Zo heeft de game een topdown view en moet je als speler naar de bovenkant van het scherm lopen. Daarbij beweegt het scherm zelf ook naar boven, waardoor je in beweging moet blijven, want als je de onderkant van het scherm aanraakt, ga je dood. Daarnaast word je ook achtervolgd door de Grim Reaper, dus stilstaan is geen optie bij deze game.

Death by Scrolling heeft geen exacte releasedatum, maar moet nog dit jaar uitkomen voor in ieder geval de PC