Better xCloud is een account dat geautomatiseerd in de gaten houdt wat er op de Xbox Store staat en wat er weggaat. Dit weekend signaleerde deze dataminer dat er opeens diverse games waren die in de Store kwamen te staan. Deze games waren totaal niet nieuw, maar waren titels voor de Xbox 360.

Het ging hier om games als Aegis Wing, Prince of Persia: The Sands of Time en Mars: War Logs. Allemaal zijn ze eerder uit de store verwijderd en allemaal kwamen ze weer boven water afgelopen weekend. Voor Prince of Persia: The Sands of Time was zelfs een placeholder-bedrag ingevuld van $100,-.

Het moet worden gezegd dat het weleens vaker gebeurt dat een enkele game opeens in de Store verschijnt. Dat komt omdat de beheerders van de store ook maar mensen zijn en dan per ongeluk ergens iets 'aanvinken' wat niet de bedoeling is. Maar het gaat hier niet om een enkele game; het is een groep willekeurige games. Dat niet alleen. Data voor Prince of Persia is veranderd. Mogelijk is er hier meer aan de hand.

Het antwoord is waarschijnlijk te vinden in San Francisco, waar in maart van dit jaar de Game Developers Conference (GDC) 2026 werd gehouden. Hier vertelde Xbox-vicepresident Jason Ronald dat Xbox meer werk zou gaan maken van het backwards compatibility-programma, omdat Xbox later dit jaar zijn vijfentwintigste jubileum zal vieren.

In 2021 werd het backward compatibility-programma geannuleerd, omdat er heel veel gesteggel was over licenties en er waren ook wat technische beperkingen, waardoor de lijst met oude Xbox-games wat beperkt is gebleven.

Ik moet er hier wel bij aangeven dat dit slechts een gerucht is en dat het niet zeker is of dit ook de reden is. Het kan natuurlijk ook toeval zijn. Toch wil ik er graag bij vertellen dat ik er niet heel ongelukkig over ben. Ik heb veel plezier gehad met Prince of Persia: The Sands of Time en ik denk dat deze game de tand des tijds prima doorstaan heeft. Dit zou een mooie gelegenheid zijn om daar eens naar te kijken.