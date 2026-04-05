De medewerker in kwestie was te gast op de Kit & Krysta podcast, welke beide voormalige Nintendo-medewerkers zijn. Dat ze bekenden hebben binnen het bedrijf, is daarmee dus een inkoppertje en geeft berichtgeving via hun kanaal enige credibiliteit. Zo ook die van ene Sean die te gast was op de show als een voormalige Nintendo retail lead en daar aangaf dat in zijn optiek een prijsstijging van de Nintendo Switch 2 onontkoombaar is.

''Helaas denk ik dat de prijs van hardware wel zal moeten stijgen. Ik denk dat er dingen zijn die ze kunnen doen en ook lijken te doen om dat in te perken, maar ik zie dit bij bijvoorbeeld software, als ik de situatie goed lees, als een manier om een prijsstijging van hardware wat makkelijker te slikken te maken. We zien dat inflatie al een tijd een probleem is. Importheffingen zijn een recenter probleem, maar gaan niet op korte termijn verdwijnen. De vraag van AI voor chips zorgt ervoor dat RAM-prijzen omhoog schieten en in de afgelopen weken hebben we gezien dat olieprijzen door het plafond gaan.''

Dit is zelfs niet alles, daar Sean later ook helium als een probleem noemt. Dit is nodig voor de productie van halfgeleiders, maar begint steeds schaarser te worden, terwijl mensen het zelf niet kunnen produceren. Dus zelfs als Nintendo prijsstijgingen kan dempen door bijvoorbeeld geen winst op de Switch 2 te maken en via andere kanalen dat geld te verdienen, is het feit dat het geen invloed heeft op externe factoren zoals buitenlands beleid van grote landen waar het gevestigd is.

Sean is bovendien niet de enige die verwacht dat een duurdere Switch 2 geen óf-vraag, maar een wanneer-kwestie is. Experts hebben zich hier al meermaals over uitgelaten na het begin van de RAM-crisis en ook tijdens de laatste presentatie van de kwartaalcijfers, waarbij Nintendo-hoofd Shuntaro Furukawa expliciet weigerde dat uit te sluiten. En dat de bundel met Mario Kart World ook al is stopgezet, zodat deze tegen de volle prijs moet worden bijgekocht, is volgens sommige analisten ook al een manier om de prijzen op te drijven.

Gezien Sony als de marktleider recent ook alweer de prijzen verhoogde, zou Nintendo bovendien niet worden gezien als dé boeman als zij hetzelfde zouden doen. En het voorkomen van een PR-nachtmerrie is altijd een goed iets!