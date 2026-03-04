Outbound zal op 23 april op Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en Switch 2, evenals de Epic Games Store verschijnen. Maar wie het liever nu al wil spelen, kan dat reeds doen. De demo op Steam is immers nog beschikbaar, wij schreven er voor die verscheen al een preview over, maar sinds gisteren kun je diezelfde demo ook uit de eShop trekken.

Wie liever op Xbox of PlayStation speelt, zal helaas nog even geduld moeten hebben, maar een woordvoerder van Square Glade Games heeft reeds aan ons bevestigd dat de demo ook op die platformen op korte termijn zal verschijnen. Niet enkel dat, maar ze hebben ons ook laten weten dat de aangekondigde verkoopprijs van € 24,99 met 10% zal worden verlaagd in de periode na release.