De release date werd onder andere bekendgemaakt middels onderstaande trailer en de datum is gezet op 18 juni 2026. De video is onder meer terug te vinden op het YouTube-kanaal van PlayStation. Op de beelden zien we Dave rondrijden door de jungle in een auto. Verder zien we hem vechten met diverse vissen en vogels uit de lucht schieten.
Dave the Diver – In the Jungle Content Pack wordt uitgebracht op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en PC.
