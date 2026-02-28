Hexi is een uitbreiding op de Chinese game, die spelers terugbrengt naar diens gloriedagen van de Tang Dynasty. Omdat dit echter niet strookt met het spel zelf, beleef je dit buiten de main game om in een soort droomwereld. En dat betekent ook dat men het zo gek kan maken als dat men zelf wil. Daarom is de uitbreiding verdeeld over drie hoofdstukken met drie heel eigen gebieden: de woestijn van Jade Gate Pass, het sneeuw en ijs van Liangzhou én de eindeloze grasvelden van Qinchuan.

Deze gebieden zullen in fases verschijnen, met Jade Gate Pass die op 6 maart dit nieuwe hoofdstuk af mag trappen. Spelers kunnen dan uitkijken naar nieuwe quests, een nieuwe campaign boss, een nieuwe World Boss én twee nieuwe Martial Arts om aan hun arsenaal toe te voegen.

Kun je nu al niet wachten? Dan geeft onderstaande trailer je een kort voorproefje.