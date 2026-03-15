WILL: Follow The Light is een first-person-avontuur waarin spelers in de huid van Will kruipen. In zijn rol als vuurtorenmedewerker is hij vaak van huis, verblijvend op een afgelegen eiland. Maar wanneer hij bericht vanuit huis krijgt dat zijn zoon wordt vermist, laat hij de toren zonder blikken of blozen achter zonder personeel om zijn vlees en bloed te redden. Gaat hij echter op tijd zijn? We ontdekken het volgende maand, wanneer WILL: Follow The Light op PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S verschijnt.