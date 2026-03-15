WILL: Follow The Light is een first-person-avontuur waarin spelers in de huid van Will kruipen. In zijn rol als vuurtorenmedewerker is hij vaak van huis, verblijvend op een afgelegen eiland. Maar wanneer hij bericht vanuit huis krijgt dat zijn zoon wordt vermist, laat hij de toren zonder blikken of blozen achter zonder personeel om zijn vlees en bloed te redden. Gaat hij echter op tijd zijn? We ontdekken het volgende maand, wanneer WILL: Follow The Light op PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S verschijnt.
Nieuws
WILL: Follow The Light krijgt eindelijk een release date
Klaar om een traantje te laten?
Door Sil Hendriks
21
WILL: Follow The Light, een emotioneel avontuur over een vader die zijn vermiste zoon op moet sporen te midden van een helse storm, zal op 28 april verschijnen. Zo heeft uitgever TomorrowHead Studio onthuld.
Laatste artikelen
Preview
Voraxis
door David Dejaeghere
Nieuws
Fysieke versie Crimson Desert doet zorgen over game-behoud oplaaien
door Sil Hendriks
Nieuws
Tomb Raider I•II•III Remastered komt in kwaad daglicht na AI generated content
door Sil Hendriks
Review
Apopia: Sugar Coated Tale
door Natascha Huijs
Artikel
FunQuarter #617: Extra weird edition
door Sil Hendriks
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie