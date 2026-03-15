Directeur van OS Security bij Microsoft Dave Weston noemde het “the most secure product Microsoft has ever produced and maybe the most secure [device] out there:" in een artikel van Datacenter Knowledge. Hij overdrijft niet. Iedere keer wanneer een console van Microsoft uitkwam, werd het een soort uitdaging voor hackers om hem zo snel mogelijk te hacken en het lukte altijd tot de Xbox One verscheen. Daarna is het nooit meer gelukt.

Het idee achter de beveiliging was dat ze er klaar mee waren dat games illegaal op de Xbox gespeeld werden, maar ook dat er cheats werden uitgevoerd op Xbox Live. Ze namen dit zo serieus dat ze heel goed werk hebben verricht om dit te voorkomen. Ze bouwde een nagenoeg perfecte bootrom en deze keer bleek hij ook echt perfect te zijn. Wanneer je toegang hebt tot de bootrom, is de console gehackt en kun je er alles mee doen wat je wil. Je zult overigens wel een meer dan gemiddeld goede programmeur moeten zijn om dit te kunnen dus het is niet voor iedereen weggelegd.

Dat is na 12 jaar eindelijk gelukt. Dit is niet zomaar gedaan. Markus Gaasedelen heeft in een presentatie op RE//verse 2026 helemaal uitgelegd wat ze precies hebben gedaan. Het komt erop neer dat Marcus zijn soldeerbout heeft gepakt en draden heeft soldeerd om het voltage te manipuleren naar bepaalde punten terwijl de Xbox opstart. Hierdoor werden bepaalde instructies aan de bootrom belemmerd en toen was het een appeltje en een eitje om het te hacken.

De presentatie die Marcus Gaasedelen geeft over het hacken van de Xbox One is zeer interessant voor mensen die technisch onderlegd zijn. Je moet echter wel begrijpen hoe hardware werkt. Het is een zeer technische jongeman die met een tempo door de stof heen gaat waar Max Verstappen ook in zijn oude bolide niet aan kan tippen. Vindt je dit echter interessant, is het zeker de moeite waard om te bekijken.