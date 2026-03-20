Lead-developer Linif, ook wel bekend als Linifadomra, werkt aan wat hij zelf omschrijft als "frontier level" engine-werk. De port is gebaseerd op de Amerikaans GameCube-versie van het spel wat de meest standaard en ongewijzigde variant is van de game. Hij krijgt hulp van twee vrienden die meebouwen aan de code en twee extra bijdragers die focussen op 64-bit architectuur. Dit is een klein team, maar de ambities zijn niet van de minste. De port mikt op framerates van 60 FPS en hoger, breedbeeldondersteuning, native mod-support en zelfs gyro-besturing. Windows is het eerste doelplatform, maar Linux, Mac en Android staan ook op de planning. Linux-gebruikers draaien ondertussen testbuilds al succesvol via Proton.
Opmerkelijk is ook dat Linif niet de enige is die aan een PC port werkt. Er is een tweede port project, het Dusk-project, geleid door craftyboss en een team speedrunners. Linif startte zijn project zonder het Dusk-project te kennen, maar kiest ervoor zijn eigen weg te blijven volgen met respect voor het andere team.
Een vaste releasedatum is er nog niet, want Linif wil eerst de kern stabiel krijgen voor hij een tijdlijn vastlegt. Wat we wel snel mogen verwachten, is de open-source release die ook als eerste speelbare versie voor het publiek zal fungeren. Het project wordt gedistribueerd als een conversieprogramma waarbij je zelf een legaal verkregen ROM moet aanleveren, waarna de software dat omzet naar een speelbare PC-programma. Hier knelt ook meteen het schoentje. De realiteit is dat de gemiddelde gamer niet weet hoe hij aan een legale ROM geraakt en noodgedwongen belandt op torrent-sites waar de assets al gebundeld zitten. Dat is natuurlijk niet de schuld van de ontwikkelaars, maar wel een ongemakkelijke waarheid waar niemand graag over praat.
Nintendo laat hier al jaren geld op tafel liggen, want er is meer dan genoeg vraag naar officiële PC-versies. Als ze zich zouden beperken tot games van twintig jaar oud zou dat al een goudmijn zijn. Maar eerlijk gezegd lieg ik mezelf voor als ik denk dat Nintendo dit goed zou aanpakken. Hun eigen ports zijn zelden iets om van achterover te vallen: Pokémon FireRed en LeafGreen op de Switch voelen halfbakken aan en Super Mario 3D All-Stars was een schaamteloze cashgrab die ze na een jaar gewoon uit de winkel trokken.
De open-source community doet hier iets wat Nintendo zelf weigert te doen en dat is tegelijk bewonderenswaardig en een beetje triest. Twilight Princess verdient dit, de fans verdienen dit en hopelijk zorgt de naderende open-source release ervoor dat meer mensen deze twintig jaar oude Zelda-klassieker eindelijk op een moderne manier kunnen beleven.
Wil je de vooruitgang van volgen dan kan je terecht op hun Discord server of je kan hun YouTube kanaal volgen voor updates.
Hieronder vind je ook een video van @VideoGameEsoterica die rapporteert over een recente build van deze PC-port
