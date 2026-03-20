Lead-developer Linif, ook wel bekend als Linifadomra, werkt aan wat hij zelf omschrijft als "frontier level" engine-werk. De port is gebaseerd op de Amerikaans GameCube-versie van het spel wat de meest standaard en ongewijzigde variant is van de game. Hij krijgt hulp van twee vrienden die meebouwen aan de code en twee extra bijdragers die focussen op 64-bit architectuur. Dit is een klein team, maar de ambities zijn niet van de minste. De port mikt op framerates van 60 FPS en hoger, breedbeeldondersteuning, native mod-support en zelfs gyro-besturing. Windows is het eerste doelplatform, maar Linux, Mac en Android staan ook op de planning. Linux-gebruikers draaien ondertussen testbuilds al succesvol via Proton.

Opmerkelijk is ook dat Linif niet de enige is die aan een PC port werkt. Er is een tweede port project, het Dusk-project, geleid door craftyboss en een team speedrunners. Linif startte zijn project zonder het Dusk-project te kennen, maar kiest ervoor zijn eigen weg te blijven volgen met respect voor het andere team. Een vaste releasedatum is er nog niet, want Linif wil eerst de kern stabiel krijgen voor hij een tijdlijn vastlegt. Wat we wel snel mogen verwachten, is de open-source release die ook als eerste speelbare versie voor het publiek zal fungeren. Het project wordt gedistribueerd als een conversieprogramma waarbij je zelf een legaal verkregen ROM moet aanleveren, waarna de software dat omzet naar een speelbare PC-programma. Hier knelt ook meteen het schoentje. De realiteit is dat de gemiddelde gamer niet weet hoe hij aan een legale ROM geraakt en noodgedwongen belandt op torrent-sites waar de assets al gebundeld zitten. Dat is natuurlijk niet de schuld van de ontwikkelaars, maar wel een ongemakkelijke waarheid waar niemand graag over praat.