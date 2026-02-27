Als een engine echter goed wordt gemaakt en wordt geoptimaliseerd voor een specifiek project, kun je indrukwekkende resultaten bereiken die je niet makkelijk behaald met een meer jack-of-all-trades engine als Unreal. Zo bewijst ook de RE Engine waar Resident Evil: Requiem op draait.

De ongetwijfeld grootste release van deze maand is een technisch hoogstandje als we de heren van Digital Foundry mogen geloven. De PlayStation 5 Pro is veruit de beste van de drie platformen die onder de loep zijn genomen, maar zelfs op de zwakkere consoles ziet het spel er fantastisch uit.

Wat opvallend is, dat de game veel mooier oogt dan wat de data doet vermoeden. De resolutie is net boven 1080p, maar wordt via technische foefjes verfijnt tot dat je zou denken dat je naar een native 4K-titel zit te kijken. Al geldt dat wel enkel als je ray tracing aan hebt staan. Zoals je in de video kunt zien, maakt dat een wereld van verschil. Dus hoewel het begrijpelijk als je liever 120FPS hebt om vloeiender te kunnen spelen, lever je meer dan ooit in de game een stukje van de beleving in.

Dit is duidelijk een game die profiteert van de extra kracht van PlayStation 5 Pro, daar die 120FPS van de Pro vergelijkbaar is met de graphics die je op de andere consoles krijgt. Niet dat we daarmee durven te stellen dat RE9 ondermaats is op andere platformen, maar het verschil is enorm en eerlijk gezegd behoorlijk imposant. Neem het echter niet van mij aan, je kunt het zelf zien in de video hieronder.