Gezien we zijn naam hier noemen, mag het duidelijk zijn Kurtaj niet weg is gekomen met zijn daden. Eind 2023 werd hij door een rechter veroordeeld tot een gedwongen verblijf in een psychiatrische gevangenis voor onbepaalde tijd, welke pas eindigt eens hij door artsen niet langer wordt beschouwd als een gevaar voor de maatschappij. Het lijkt er echter niet op dat dit op korte termijn zal zijn.

Kurtaj heeft namelijk vanuit de gevangenis nog steeds contact met de buitenwereld en praat nog vrolijk verder over GTA 6. Zo blijkt uit gelekte foto's en chatberichten die online zijn gezet. Daarin heeft hij het erover dat hij een telefoon heeft die spoedig in beslag zal worden genomen, maar dat hij verwacht snel zat weer een nieuwe te hebben, en noemt hij zijn veroordeling een 'bullshit hacking charge'.

Over het onderwerp van Rockstars game, zegt hij dat de source code van GTA 6 al geruime tijd buiten Rockstar rondzwerft. Hij geeft zelfs aan dat hij verbaasd is dat die nog niet openlijk gedeeld wordt.

Als de source code inderdaad in handen van hackers is, kan dat grote problemen op gaan leveren. Met de source code staan de deuren wagenwijd open voor cheats en hacks, niet enkel in de singleplayer, maar vooral ook in het online component. En daar er altijd mensen zullen zijn die vies zijn van eerlijk werk, zal daar gretig gebruik van worden gemaakt. We kunnen dus enkel hopen dat Rockstar in de afgelopen jaren zich daarop heeft voorbereid, opdat de nieuwe GTA Online niet snel na launch in méér chaos vervalt dan de bedoeling is.