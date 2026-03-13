Het is altijd lastig om een game te beoordelen die al tien jaar oud is en dan pas uitkomt op een ander platform. Iedereen die geïnteresseerd is, kent de game, weet waar het over gaat en de meeste mensen weten wat ze ervan vinden. In deze review zal ik mij dan ook voornamelijk focussen op de nieuwe elementen van de game. Wat kun je verwachten van de Anniversary Edition en hoe speelt hij op de Nintendo Switch 2? Eerst toch een korte introductie van waar Fallout 4 over ging.

Korte omschrijving van de game

Fallout 4 begint vlak voor de gevreesde oorlog losbreekt die de wereld naar zijn einde brengt. Jij speelt de vader of moeder in een gezin met een klein kind met de naam Shaun. Tijdens het ontbijt gaat er een luchtalarm af en direct daarna vertelt een nieuwslezer op de televisie dat er diverse raketten onderweg zijn, waaronder naar jouw woonplaats. Jij als hoofdpersonage hebt, net een plekje gekregen in een Vault, een soort ondergrondse bunker om te kunnen overleven na de inslag van een atoombom, samen met gezin. Dus je rent erheen en stapt in de Vault. Een lift brengt je naar een grote ondergrondse ruimte. Je ziet nog net hoe een atoombom op de stad valt. Daarna is alles stil.

Je wordt ingevroren en na onbepaalde tijd, dit blijkt ongeveer driehonderd jaar te zijn, wordt je ontdooid. Wanneer je wakker bent, zie je dat je partner dood is en dat Shaun is ontvoerd. Dit is waar Fallout 4 om gaat. Om het terugvinden van je zoon. Dit is een beetje de basis van het verhaal. Deze game speelt zich af in een prachtige open wereld die vooral uitnodigt om alles te verkennen en dat moet je ook lekker doen. Er is een main quest, maar die is op zichzelf niet heel geweldig. Veel leuker is de spelwereld. Met leuke sidequests en zeer mooi gemaakte locaties.

Wat krijg je extra met de Anniversary Edition?