Toen ik de controller voor de eerste keer zag, wist ik het zeker: ik moet dit proberen. Qua vorm lijkt hij erg op een Xbox-controller, maar daar houdt de vergelijking ook echt op. De knoppen zitten op een totaal andere plek en van de meeste knoppen ga je pas begrijpen waar ze voor zijn als je een keer Flight Simulator hebt gespeeld.
Ik heb deze review geschreven met in het achterhoofd dat dit voor mensen is die al enige ervaring hebben met flight simulators. Dit betekent dat ik niet heb omschreven wat bijvoorbeeld een throttle is en wat het doet of wat een trim precies inhoudt. Vliegtuigen zijn erg complexe machines en dit is een review voor de controller.
Van de throttle tot de landing gear, het zit er allemaal op
De ECHO Aviation Controller is speciaal gemaakt voor de laatste twee delen van Microsoft Flight Simulator, X-Plane en Prepar 3D. Hij is ook echt nergens anders handig voor. Dit is alleen maar geschikt voor games waar je zo realistisch mogelijk in kunt vliegen.
De controller wordt geleverd in een mooie doos en zit in een hoes. Toen ik hem voor de eerste keer vastpakte, voelde hij groter dan ik had verwacht. Met de controller wordt een case meegeleverd, waar ook wat extra verwisselbare knoppen te vinden zijn, zodat je kunt doen of je in een Airbus of Boeing vliegt. Ook zijn er een USB-kabel om hem op te laden en een draadloze dongle.
De makers van de controller hebben heel goed nagedacht over de indeling van de knoppen. Aan de linkerkant zitten twee joysticks, waarvan één joystick is bedoeld om rond te kijken en de andere om het vliegtuig mee te besturen. Beide joysticks zijn volledig anders en het is ook wel meteen duidelijk voor welk doeleinde iedere joystick is. Er zijn ook vier knoppen die je zelf in kunt stellen wat je daarmee wil doen.
Het is de rest van de controller waar hij echt gaat afwijken. Aan de rechterkant zitten vier knoppen die de throttle, flaps en eventueel een speed brake voor moeten stellen. Dit zijn schuifknoppen die heel belangrijk zijn als je een vliegtuig gaat besturen. Ernaast is een scrollwiel die fungeert als trim.
Aan de onderkant van de controller zitten ook nog wat knoppen. De linkerknop is de parking brake. Daarnaast zit een knop om het landingsgestel in te vouwen. Ook is er een knop voor de flaps. Die onderste drie knoppen heb ik zelden gebruikt, maar het is wel leuk om af en toe te gebruiken, want dat voelt toch net wat meer of je in de cockpit zit.
Aan de achterkant zat voor mij de leukste verrassing. Daar zit de rudder. Deze kun je omhoog en omlaag bewegen en zorgt ervoor dat het vliegtuig bestuurbaar is, wanneer je op de grond bent. Verder zijn er ook nog knoppen waarmee je diverse menu's kunt openen.
Zo heb je alle knoppen om fatsoenlijk een vliegtuig te besturen. Dit betekent echter niet dat je nu het toetsenbord en de muis weg kunt gooien als je lekker eropuit wil in je vliegmachine. Er zijn genoeg dingen waar de controller niet volstaat. Met rondkijken in de cockpit gebruik ik liever nog altijd de muis en ook zijn hier en daar wat snelkoppelingen erg handig op het toetsenbord. Maar het geeft wel meer het gevoel dat je werkelijk een vliegtuig bestuurt.
