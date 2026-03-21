Toen ik de controller voor de eerste keer zag, wist ik het zeker: ik moet dit proberen. Qua vorm lijkt hij erg op een Xbox-controller, maar daar houdt de vergelijking ook echt op. De knoppen zitten op een totaal andere plek en van de meeste knoppen ga je pas begrijpen waar ze voor zijn als je een keer Flight Simulator hebt gespeeld. Ik heb deze review geschreven met in het achterhoofd dat dit voor mensen is die al enige ervaring hebben met flight simulators. Dit betekent dat ik niet heb omschreven wat bijvoorbeeld een throttle is en wat het doet of wat een trim precies inhoudt. Vliegtuigen zijn erg complexe machines en dit is een review voor de controller.

Van de throttle tot de landing gear, het zit er allemaal op

De ECHO Aviation Controller is speciaal gemaakt voor de laatste twee delen van Microsoft Flight Simulator, X-Plane en Prepar 3D. Hij is ook echt nergens anders handig voor. Dit is alleen maar geschikt voor games waar je zo realistisch mogelijk in kunt vliegen. De controller wordt geleverd in een mooie doos en zit in een hoes. Toen ik hem voor de eerste keer vastpakte, voelde hij groter dan ik had verwacht. Met de controller wordt een case meegeleverd, waar ook wat extra verwisselbare knoppen te vinden zijn, zodat je kunt doen of je in een Airbus of Boeing vliegt. Ook zijn er een USB-kabel om hem op te laden en een draadloze dongle.