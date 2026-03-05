Net als in Neva draait de DLC nog steeds om de personages van Alba en uiteraard Neva. Het speelt zich echter af voor de gebeurtenissen uit de hoofd-game. In Prologue leren we namelijk hoe Alba de pup heeft leren kennen. De DLC laat daarbij net als het spel zelf een deel aan je interpretatie over, aangezien er wederom geen spraak of schrift bij aan te pas komt.

Toch kun je wel degelijk merken wat de schrijver je probeert duidelijk te maken. Zo begint het verhaal wanneer je een spoor aan witte vlinders volgt, waarna je uitkomt bij een gevaarlijk moeras. Daar vind je de verdwaalde welp, die bang en eenzaam is. Als Alba besluit je het kleine wezentje te redden en te beschermen, maar in het begin vertrouwt Neva je niet volledig. Dat is waar jullie avontuur start. Wederom een mooi verhaal met een emotioneel randje, dat ongeveer drie kwartier tot een uur duurt. Voor het prijskaartje van € 2,99 valt daar niks van te zeggen als je het mij vraagt.

Gameplay De DLC brengt niet enkel een hoofdstuk uit het verhaal met zich mee, maar biedt tevens nieuwe vijanden om te verslaan. Eigenlijk zijn ze allemaal wel vermakelijk en zien er cool uit. Verwacht geen wereld van verschil, maar het is wel een leuke toevoeging. Datzelfde kan gezegd worden voor de drie nieuwe gebieden die zijn toegevoegd aan het spel, want ook deze zien er gewoon goed uit. Uiteraard zijn er eveneens nieuwe puzzels aan de platformer toegevoegd. Dit is, naast het verhaal, vooral waarvoor je de DLC wil spelen. De puzzels zijn vooral ietsjes moeilijker dan in Neva, maar wie een beetje uitdaging niet schuwt komt hier wel aan uit. De uitdagingen zijn namelijk nog steeds goed behapbaar.