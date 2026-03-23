Omdat ze bij CAPCOM zo goed zijn in marketing, is het afgelopen halfjaar bijna geen enkele showcase geweest waar geen onthullingen waren voor Resident Evil Requiem. Ergens vond ik dat wel jammer, omdat je bij iedere onthulling misschien net wat te veel informatie te zien krijgt en je daarmee iets minder verrast wordt zodra je de game gaat spelen.

Resident Evil Requiem begint in een kantoor van de FBI. Grace zit achter haar bureau en krijgt een nieuwe opdracht van haar manager. Ze moet naar een hotel gaan waar ze een analyse moet maken van het plaats delict. Er is echter wel een klein probleem, want in dit hotel werd haar moeder voor haar ogen gruwelijk vermoord. Je ziet hierbij meteen dat dit een verhaal is, want in het werkelijke leven had deze manager direct een rechtszaak aan zijn broek gekregen. Het is vrij heftig om dit een persoon aan te doen.

Ondanks het trauma dat ze eerder heeft opgelopen door de moord op haar moeder, besluit ze te gaan. Hier zie je dat CAPCOM zijn spierballen laat zien, want dit is een pure demonstratie van hoe ontzettend realistisch ze een game uit kunnen laten zien. Grace loopt eerst naar de plaats delict, een hotel dat jaren eerder gesloten is, door een drukke stad. Het is niet echt goed weer en de stad ziet er druk uit. Grafisch is het enorm indrukwekkend en dit geeft een goed beeld van wat je de komende uren te wachten staat.

Uiteindelijk kom je in het hotel en dit is typisch voor Resident Evil. Ik ben altijd heel blij dat je niet kunt ruiken wat je in games ziet, want het ziet er niet alleen stoffig en vergaan uit, maar er hangt ook een atmosfeer alsof er iets flink aan het rotten is.

Daar blijkt Grace niet de enige te zijn. Iemand heeft het op haar gemunt en na een korte achtervolging wordt ze overmeesterd en meegesleept door haar ontvoerder.