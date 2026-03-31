De reden waarom de wereld van South of Midnight mij al vanaf de eerste trailer aansprak, was diens setting. De trailer in kwestie toonde een jonge vrouw op de rug van een pratende meerval, welke samen stuitten op een alligator ten grootte van een klein eiland, waarna een gameplay-segment startte vol magische krachten en flitsende effecten. Ik hoefde de context niet te kennen om geprikkeld te worden!
De context
De context in kwestie is dat de jonge vrouw genaamd Hazel Flood een Weaver is. In oude volksverhalen die werden verteld door de zwarte bevolking rondom de bayou van de Verenigde Staten, was het geloof dat de wereld bij elkaar wordt gehouden door de Grand Tapestry. De gevoelens van wezens, van planten tot mensen, kunnen dit echter aantasten, hetgeen leidt tot corruptie. En uit die corruptie komen monsters in allerlei soorten en maten voort. De enige die deze monsters kan bestrijden, is een Weaver. Met haar haken kan ze het Grand Tapestry opnieuw weven en gecorrumpeerde wezens terugbrengen naar hun natuurlijke staat. Voor Hazel zijn het echter ook weinig meer dan volksverhalen.
Het is pas wanneer tijdens een orkaan haar huis wordt meegesleurd in de rivier met haar moeder nog in het gebouw, dat ze voor het eerst in aanraking komt met haar krachten. Allicht dat de schok iets in haar heeft doen ontwaken, maar wanneer ze de achtervolging inzet, ziet ze draden in de lucht en wezens in de verte. Deze brengen haar naar het huis van haar grootmoeder, waar haar krachten haar opnieuw begeleiden en haar de tools geven om haar taken als Weaver te volbrengen en hopelijk haar moeder terug te vinden.
Gezamenlijke groei
Natuurlijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Hazel is een kersverse Weaver die nauwelijks een idee heeft van wat dit precies inhoudt en haar haken en vlugge voeten helpen niet tegen de overweldigende kracht van de natuur zelf. Toch zijn de twee met elkaar verweven. Met elke nieuwe stap die ze als Weaver zet, krijgt ze nieuwe gaven om te helpen in haar zoektocht. En met elk nieuw wezen dat ze ontmoet, leert ze meer over wat haar nieuwe rol nu precies inhoudt. Mamalief mag dan wel zijn meegesleurd door de rivier, maar vinden waar ze is geëindigd is een stuk makkelijker wanneer je door de lucht kan zweven om maar een voorbeeld te geven.
Het verhaal van South of Midnight is in de essentie dan ook een verhaal van groei. Van Hazel als een Weaver, maar ook als een persoon die in die rol moet groeien en daarvoor een emotionele reis moet doormaken. Dit klinkt vrij standaard voor een hoop verhalen, maar in South of Midnight staat het centraal zonder op de voorgrond te staan. In plaats daarvan lost ze als Weaver de problemen van anderen op om het Grand Tapestry te herstellen, maar groeit ze daarbij als persoon eens geconfronteerd met de verschrikkelijke dingen waar mensen toe in staat kunnen zijn.
Hierbij moet wel gezegd worden dat de manier waarop dit verhaal zich ontvouwt, gebaat was geweest bij iets meer oompf. Het was interessant om mee te maken, dat staat buiten kijf, maar het had stukken beter kunnen zijn als het er in geslaagd was hier en daar een emotionele snaar of twee aan te slaan. De thema’s die worden aangesneden lenen zich er immers uitstekend voor.
