Wat mij betreft is Starship Troopers de beste film uit de jaren 90. De film is vies, bloederig en zit vol met geweldige vondsten, zoals de constante propaganda die over je heen gegooid wordt om een zo groot mogelijke haat te creëren tegen de vijand. De manier waarop de film opgebouwd is, kan nu legendarisch worden genoemd en ook, gezien de boodschap, profetisch te noemen.

De film is op een heel eigen manier opgebouwd en meerdere games hebben geprobeerd dit over te nemen. Zo heb ik eerder een review gemaakt van Starship Troopers: Terran Command , die wel iets van de sfeer weet te vangen, maar nog lang niet alles. De game die het dichtst in de buurt komt van de film is HELLDIVERS II , die verder niets met de franchise te maken heeft.

Dan is er nu Starship Troopers: Ultimate Bug War! Een boomer shooter in de wonderlijke wereld van de film en ik zal het maar meteen aangeven: zij slagen met vlag en wimpel. De ontwikkelaars bij Auroch Digital halen alles uit de kast om deze game te laten voelen als een game die Starship Troopers waardig is.

Je ziet het direct in de cutscenes. De game wordt namelijk verteld door Johnny Rico zelf, die de hoofdpersoon is in de film. Dat is nog niet alles, want hij wordt gespeeld door niemand minder dan Casper van Dien. Toen ik dit zag, wist ik één ding zeker. Deze game is gemaakt door fans voor fans. Deze mensen vinden de details belangrijk.

Maar het gaat nog verder dan dat. In de game zitten enorm veel referenties naar de originele film van regisseur Verhoeven. De bugs die je moet doden, bewegen bijna exact zoals in de film en zelfs de animatie waarbij ze doodgaan is letterlijk overgenomen. Verder speel je op locaties als Planet P en Zegama Beach. Die laatste wordt vaak genoemd in de film, maar nu krijg ik het strand eindelijk te zien.

Ook is een groot deel van de aliens terug te vinden in de game. Van de warrior bug tot de gevreesde brainbug; ze zitten er allemaal in. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe bugs toegevoegd, anders heb je wel heel weinig soorten, want een game vereist nu eenmaal meer variatie.