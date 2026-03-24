Qua thematiek staat het in ieder geval al in schril contrast met de meeste delen in de serie. Na een korte introductie, waarin we spelen als een jonge vrouw genaamd Velvet, zien hoe haar rustige leventje in een afgelegen dorp aan stukken wordt gereten nadat monsters het binnenvallen. Dat is op zichzelf al reden genoeg voor paniek, maar vervolgens aanschouwt ze hoe haar schoonbroer haar jongere broertje als een levend offer gebruikt in een duister ritueel. Dat doet wat met een persoon.

Timeskip De tijd gaat vooruit. Het is nu drie jaar later en Velvet zit in een cel. Op die avond veranderde haar leven op nóg een manier, want ze werd besmet met daemonblight. In de meeste gevallen veranderen mensen eens besmet in afschuwelijke monsters, maar in het geval van Velvet heeft ze haar uiterlijk en persoonlijkheid in grote lijnen behouden. Het grote verschil is enkel haar linkerarm, welke ze kan transformeren in een klauw die alles en iedereen kan verorberen om haarzelf te versterken. O en ze is niet meer zo uitbundig en vrolijk als drie jaar geleden. De redenen spreken voor zich. Dus wanneer onze gevangene de kans krijgt om te ontsnappen uit haar cel, heeft ze maar één doel voor ogen: wraak. En dat mag je nogal letterlijk nemen. Een van de tekenen van een daemon, is dat ze worden gedreven door een specifiek doel en dat zie je ook bij Velvet terug. Het koude levenloze lijf van haar schoonbroer is haar enige motivatie en om dat gerealiseerd te zien worden, is ze bereid om een spoor van dood en verderf achter zich te laten, zelfs van mensen die totaal niets van doen hadden met deze gebeurtenissen. Je kunt dus Velvet objectief geen heldin noemen, hetgeen al een flinke verandering is ten opzichte van de gebruikelijke Tales of cast.