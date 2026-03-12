De mensheid heeft zichzelf ten gronde geholpen en het is aan de bevers om de wereld opnieuw op te bouwen en daarin niet alleen te overleven, maar ook te floreren. Gelukkig staan er nog overal bomen, groeien er volop blauwe bessen en is er voldoende water te vinden; toevallig allemaal zaken waar bevers goed mee om kunnen gaan. Het land is op veel plekken wel gortdroog en elke cyclus komt er een grote droogte of een lading extreem vervuild water langs, maar bevers zouden geen bevers zijn als ze dat water niet zouden kunnen omleiden of zelfs kunnen gebruiken voor andere doeleinden. Tot zover het verhaal, echt veel bijzonders is het niet, maar het zijn bevers, wat voor verhaal heb je nog meer nodig?
Uitzichtje met geluidjes
Het eerste wat je ziet als je in de wereld gedropt wordt, is dat alles er nogal vierkant uitziet. Daaraan kun je gelijk al zien dat alles in de game, en op de kaart, gebruikt kan worden. Vergis je overigens niet, het ziet er allemaal vierkant uit, maar dat heeft vooral te maken met het raster van de wereld: de details komen extreem goed uit de verf. Kijk maar eens naar de schaduwen tijdens zonsondergang en zonsopkomst of hoe de wereld beweegt als je de camera beweegt. Hoe de water-physics reageren op het openen van een dam of de details in je warenhuis. Het klopt allemaal en als je dan ook nog alle geluidjes hebt die de bevers, de gebouwen en het water maken, in combinatie met de muziek van de game, dan zie je dat je een game onder je vingers hebt waar verschrikkelijk veel passie en liefde in is gestoken. Soms betrapte ik mij erop dat ik gewoon een minuut lang alleen maar naar de wereld, die ik had gecreëerd, aan het kijken was, naar de bewegende onderdelen en het stromen van het water. Deze game slokt je wat dat betreft helemaal op.
Tutorial
Wanneer je een game start, heb je de mogelijkheid om een tutorial te doorlopen terwijl je speelt. Dit kan op alle drie de moeilijkheidsgraden. De tutorial helpt je via simpele opdrachten. Opdrachten die je eigenlijk niet eens hoeft te volgen, want je kunt daarnaast gewoon je eigen game spelen. Het is echter wel handig om de eerste paar games die je start, toch de tutorial erbij te houden; gewoon als geheugensteuntje. Er wordt je nergens een speelwijze opgelegd met deze tutorial. Het geeft je echter een beetje een inzicht van wat er in het begin allemaal bij komt kijken. Je zult zien dat naarmate je game vordert er nog steeds nieuwe tutorials worden getoond als je iets nieuws ontgrendelt. Maar, zoals gezegd, je kunt deze tutorials ook gewoon negeren.
