Wanneer je de game start, zie je dat eigenlijk alles al vanaf het begin zichtbaar is op je HUD. Zo weet je direct wat er mogelijk is binnen de game. Natuurlijk is nog niet alles beschikbaar, want je zult het één en ander wel moeten ontgrendelen (elke nieuwe game weer), voordat je het kan gebruiken, maar je ziet nu in ieder geval, in tegenstelling tot andere city builders / colony sims / production chain management games, precies waar je naar toe kan bouwen en wat je ervoor nodig hebt om daar te komen. In het begin zou je wel eens kunnen denken "Waar ben ik mee bezig?", zeker na de tutorial kan dat wel eens voorkomen, totdat je opeens het licht ziet en denkt "Ik wil dat water eigenlijk gebruiken als irrigatie" of "Mijn warenhuizen zijn te klein" of "Ik wil eigenlijk een klein warenhuis bij mijn Lumbermill hebben waar de werker zijn werk neer kan leggen en dat dit dan opgehaald wordt door dragers die het naar het grote pakhuis brengen op het eiland in de rivier". Want ja, op een gegeven moment ga je zo uitgebreid denken en het leuke is: in 90% van de gevallen is wat je wilt mogelijk! Zo heb ik bijvoorbeeld een heel productiedistrict gemaakt, waarbij elk productiegebouw zijn eigen warenhuis had, en heb ik een ander district gemaakt waar de grote warenhuizen staan. Ook heb ik op meerdere plekken in de stad kleine warenhuizen gezet die gevoed worden vanuit de grote warenhuizen, zodat de bevers daar eten en drinken kunnen halen.

Je gaat automatisch op dezelfde manier denken met het leggen van paden, beheer van de stroomvoorziening en water management. Want op een gegeven moment kun je, zoals het een bever betaamd, het hele land naar je hand zetten met het bouwen van dammen, paden en het bouwen van meren en zelfs zeeën. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is mogelijk. De diepgang van deze game is ongekend wat mij betreft en er kan nog zoveel meer gebeuren in de game, want de ontwikkelaar heeft in de 1.0-versie zelfs automation toegevoegd. Hiermee wordt het mogelijk op basis van tijd, diepte en waterversnelling en nog veel meer automatiseringen aan te brengen. Het maakt de game niet direct een Factorio, maar het is een toevoeging die weer uren aan gameplay toe kan voegen en als ik de ontwikkelaar goed inschat, denk ik dat er de komende jaren nog veel meer content bij gaat komen. Zo heb je momenteel de beschikking over twee verschillende beverfacties: de Folktails en de Ironteeth. Hier zouden nog wel meer facties aan toegevoegd kunnen worden voor nog gevarieerdere gameplay. De twee facties verschillen overigens als dag en nacht. Zo worden babybevers bij de Folktails geboren door interactie tussen twee volwassen bevers, maar de Ironteeth kweken als het ware hun baby's. Ook de eisen en wensen van de twee facties verschillen wezenlijk. Zou houden de Folktails van lekker eten en de Ironteeth zijn al heel tevreden met blauwe bessen, welke door de Folktails alleen in uiterste nood gegeten worden.

Ik zou het onder andere nog kunnen hebben over de mod support, de vele maps, de customizable moeilijkheidsgraad, de bouwvrijheid, de handigheidjes en ga zo maar door. Ik zou dus nog uren, wat zeg ik, weken kunnen doorschrijven over de diepgang en gameplay van deze game, maar dan zou ik alles spoilen en de kracht van Timberborn is zelf ontdekken en dan "EUREKA!" roepen als je idee ook echt blijkt te werken.