Tiny Bookshop is zo’n game waarmee je even lekker tot rust kunt komen. Pak je een kopje koffie of thee en eventueel een koekje, en volg de mensen van Bookstonbury terwijl ze boeken uitzoeken in jouw boekenwinkeltje of voor advies vragen. Als iemand die een minibieb thuis heeft staan en zelf ook fervent lezer is van jongs af aan, past deze game goed in mijn straatje.

De start van een verhaal Je speelt als een persoon die net nieuw in Bookstonbury arriveert, met een mobiele boekenwinkel in een kar achter je auto. Al snel word je verwelkomd door de zeer vriendelijke gemeenschap, die maar al te blij is dat er weer een boekenwinkel in Bookstonbury is, aangezien de eigenaresse van de oude boekenwinkel met pensioen is gegaan en haar winkel heeft gesloten. Mensen zullen vanzelf naar je winkel komen om te kijken voor boeken, maar het is aan jou om te zorgen dat je assortiment voldoende aansluit aan hun interesses en je winkel leuk is aangekleed om ze ernaartoe te trekken. Ondertussen word je ook nog gevraagd om mensen te helpen die je gaandeweg leert kennen en waar je mee bevriend raakt.

Inspiratie Mensen zullen dus naar je toekomen om te zoeken naar boeken die ze leuk vinden. Maar soms wordt er ook om advies gevraagd als ze dat ene boek niet kunnen vinden. Deze verschijnen in een praatwolkje boven je wagen. Als je hierop klikt, krijg je een prompt te zien die omschrijft wat ze zoeken. Deze hebben een moeilijkheidsgraad erin verwerkt van een tot vijf sterren. Soms kan het dus best pittig zijn om dat specifieke boek te vinden dat ze vragen. Je moet soms dan ook je hele collectie doorspitten en alle omschrijvingen lezen om erachter te komen welke het beste aansluit. Dit vind ik persoonlijk erg interessant omdat dit de enige manier is om te zien wat er in je winkel staat. Eenmaal de prompt is geopend, heb je alle tijd om te zoeken naar dat perfecte boek. Dit is erg fijn, want het houdt de game relaxed, iets waar ik bij sommige andere management games nog wel eens tegenaan loop als het te hectisch wordt.

Benodigdheden Door de dag heen wordt je collectie natuurlijk uitgedund doordat mensen boeken van je kopen. Deze moet je voor de volgende dag weer aanvullen. Boeken vind je door middel van de lokale krant. Hier staan dagelijks nieuwe aanbiedingen in met tweedehands boeken. Verder kun je ook boeken kopen van verkopers op de wekelijkse vlooienmarkt. Er is geen limiet aan hoeveel boeken je in voorraad kunt hebben, maar je bent wel beperkt in het aantal boeken dat in je wagen past. Je begint namelijk met een boekenkast waar veertig boeken in passen en dit kun je gaandeweg uitbreiden door nieuwe kasten en schapen erbij te kopen of te vervangen. Ook de spullen waar je de wagen mee kunt aankleden, krijg je onder andere via de lokale krant. Op de vlooienmarkt en op straat kun je ook spullen vinden en je krijgt vaker items als beloning wanneer je iemand geholpen hebt. Deze versiersels hebben ieder hun eigen buffs en debuffs voor je winkel.

Character design Buiten het verkopen van je boeken is er genoeg te doen in Bookstonbury en vervelen deed ik me dus ook echt niet. De game zit vol met interessante karakters, met elk hun eigen wensen, dromen en persoonlijkheden. Mensen die regelmatig vragen om je hulp en waar je stukje bij beetje bevriend mee raakt. Zo help je met je ze met persoonlijke zaken, maar ook met het oplossen van mysteries. Elke persoon heeft een eigen set aan herinneringen die je gaandeweg vrijspeelt naarmate je interactie met ze hebt en ze helpt. Deze laten je gaandeweg steeds meer kennis maken met de gemeenschap en de omgeving. Dingen die je ook in je notitieboek bijhoudt. Hier staat namelijk alle info in die je door de game heen verzamelt over locaties, mensen, maar ook je buffs en debuffs en een handige kalender waar alle activiteiten van het seizoen in te vinden zijn. Persoonlijk had ik erg veel plezier aan het uitvinden van de verhalen en het zien groeien van de personages.

Worldbuilding De omgeving is overigens ook erg leuk om te verkennen. Je hebt in totaal tien locaties die je gaandeweg vrijspeelt. Na een heel jaar in Brookstonbury door te hebben gebracht, zijn alle locaties vrijgespeeld. Sommige locaties zijn echter alleen op een specifieke dag van de week bereikbaar, terwijl andere dan juist gesloten zijn en sommige zijn dan weer voor bepaalde seizoenen van het jaar niet toegankelijk. Dit zorgt ervoor dat je wat planning moet doen om alle activiteiten en bijbehorende stempels in je notitieboek compleet te krijgen. Het was interessant om elke unieke locatie vrij te spelen en te zien, omdat overal wel weer wat nieuws valt te ontdekken. Op deze locaties is namelijk door het jaar heen veel te doen. Zo eindigt elk seizoen met een toepasselijk feest, maar zijn er verder ook nog andere activiteiten door het jaar heen.